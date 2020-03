ENEIDA MARTA: “TENHO SONHO DE VER UMA MULHER SER PRESIDENTE DA REPÚBLICA”

A cantora guineense, Eneida Marta, diz que tem sonho de ver uma mulher ser Chefe de Estado da Guiné-Bissau.

“O meu sonho é ver uma mulher guineense ser primeira magistrada da nação, como forma de conquistar o seu espaço no país”, vincou Eneida Marta.

Marta falava à imprensa este domingo, 08 março, no final do seu concerto no espaço Garden em Bissau, na qual desejou muita saúde e paz para as mulheres guineenses.

Na ocasião, a cantora guineense apelou ainda às mulheres a continuarem a lutar para conquistarem os seus espaços, seus direitos e cumprir com os seus deveres.

Em relação à situação sociopolítica da Guiné-Bissau, Marta reconhece que o país vive numa situação bastante difícil, mas mostrou-se confiante que um dia tudo vai voltar à normalidade.

Na sua curta declaração à imprensa, Marta mostrou-se ainda desapontada com passividade do povo guineense em relação à situação em que vive.

De referir que o concerto serviu para a cantora apresentar aos seus fãs guineenses o seu novo álbum, lançado em setembro de 2019.

O novo álbum, intitulado “IBRA”, visa homenagear o virtuoso artista de de korá, músico de banda de nome Ibraima Galissa, falecido em 2018.

O disco tem 12 faixas musicais e contou com a participação de Zé Manel e Bity Missy.

Segundo informações disponíveis, o novo álbum foi gravado na Guiné-Bissau e em Portugal, misturado e masterizado em Abidjam, Costa de Marfim, com arranjos e produção de Attie Athanase Koudou.

Marta é uma das “mais genuínas e vibrantes vozes africanas, verdadeira embaixadora da música da Guiné-Bissau, terra que Eneida Marta ama de forma comovente”.

Por: Alison Cabral