ELEIÇÕES: CNE DIZ QUE RECEBE NOTIFICAÇÃO DE DSP SOBRE IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau(CNE), recebeu a notificação do candidato derrotado, Domingos Simões Pereira, que rerclama a impugnação dos resultados provisórios anunciados na quarta-feira passada pela entidade, dando como vencedor das eleições presidenciais, Umaro Sissoco Embaló.

A informação foi transmitida à imprensa esta sexta-feira, 03 de janeiro, pelo presidente da CNE, José Pedro Sambu, na qual revela que a instituição que dirige aguarda pela notificação do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) sobre o mesmo processo.

“Posso garantir que já recebemos a notificação de DSP sobre a impugnação do processo eleitoral e agora aguardamos pelo Supremo Tribunal de Justiça”, garantiu José Pedro Sambu.

Pedro Sambu falava na sede principal da instituição, em reação aos últimos acontecimentos ligado a segunda volta das eleições presidenciais, na qual a secretária Executiva Adjunta e porta-voz da CNE, Felisberta Moura Vaz, revela ainda que a entidade não recebe nenhuma reclamação que possa ser objeto de contencioso eleitoral.

Num comunicado à imprensa lido por Moura Vaz, a CNE salienta que o sistema eleitoral guineense, dada a sua clareza e transparência, permite aos delegados de lista de cada mesa de assembleia de voto, ter acesso a cópia da acta síntese nas Comissões Regionais de Eleições, “os representantes têm acesso as actas de apuramento regional”.

“Caso haja qualquer anomalia ou irregularidades, em tempo útil, parte interessada deve reagir de imediato evocando a matéria de direito (Legislação Eleitoral)”, indicou ainda a porta-voz da CNE.

Vaz reafirma a “disponibilidade e prontidão” da entidade para esclarecer qualquer situação, nas instâncias competentes.

Segundo informação na posse da Rádio Jovem Bissau, o gabinete da candidatura de Simões Pereira acaba de dar entrada no Supremo Tribunal de Justiça o pedido de impugnação da segunda volta das eleições presidenciais, alegando irregularidades.

Segundo DSP, os elementos em causa, é que um dos apoiantes do seu adversário ter decido fazer a campanha eleitoral no dia da votação em frente à a assembleia de voto, com forte aparato militar de proteção e existência dos círculos eleitorais onde os somatórios dos votantes ultrapassam os números dos inscritos.

Em reação à divulgação dos resultados eleitorais, Pereira diz que outra situação que apareceu é ata síntese da confirmação do apuramento dos resultados numa região ter assinatura do presidente da comissão regional eleitoral, dos representantes dos candidatos e do representante de José Mário Vaz.

Umaro Sissoco Embaló ganhou a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. O candidato do MADEM-G15, apoiado pela esmagadora maioria dos candiatos derrotados na primeira volta, obteve 53,55% dos votos, contra 46,45% para Domingos Simões Pereira, candidato do PAIGC.

Por: Alison Cabral