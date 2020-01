DSP RECLAMA VITÓRIA NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

O candidato derrotado na segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, reclama a sua eleição na segunda volta das eleições presidenciais do passado domingo com 53%, embora os resultados provisórios anunciados pela Comissão Nacional de Eleições(CNE), confirmassem que foi o seu adversário Umaro Sissoco Embalo.

“Nós recebemos um conjunto de elementos que foram tratados pela nossa diretoria da campanha e que mereceu análise bastante aturada e a projeção na altura apontava exatamente para os números que agora foram conferidos ao nosso adversário, que é 53%”, afirmou Domingos Simões Pereira.

Em conferência de imprensa este sábado, 04 janeiro, num dos hotéis da capital Bissau, Simões Pereira fez lembrar aos guineenses e à CNE que a sua candidatura somente está a exigir que a verdade seja dita em relação ao processo eleitoral no país.

O candidato que foi suportado pelo Partido Africana da Independência de Guiné e Cabo-Verde (PAIGC) revela ainda que não sente complexidade de aceitar o veredicto das urnas, mas decidiu avançar para o Supremo Tribunal de Justiça no sentido deste órgão apreciar anomalias que decorreram no dia da votação a nível do território nacional.

Segundo Pereira, após o fecho das urnas a nível nacional, duas horas depois, o seu adversário já tinha à sua deposição os dados do processo eleitoral, antes do fim da recolha pela entidade competente, o que demonstra claramente uma estranheza.

Para além deste aspecto, a diretoria da campanha de DSP alega ainda outras anomalias que se verificou no processo, como a verificação de atas sem carimbos e outras com carimbos diferentes nos mesmos distritos e regiões; rasuras sobre os números de apuramento; alterações sucessivas dos números do apuramento; atas com números imprecisos, arbitrários e inscritos e entre outros.

Igualmente líder do PAIGC, Simões Pereira diz que apesar deste imbróglio eleitoral que está agora no Supremo Tribunal de Justiça, mantém confiança nos seus pares da direção do partido e restantes dirigentes da formação política que governa a Guiné-Bissau.

Questionado pela imprensa sobre a sua continuidade à frente da liderança do partido, o antigo primeiro-ministro guineense diz que esta decisão é da exclusiva competência dos dirigentes e militantes do PAIGC.

Durante a sua intervenção, o candidato que foi anunciado como derrotado, promete continuar a sua luta para repor a verdade, utilizando as vias democráticas, contudo pediu calma e serenidade aos militantes do PAIGC.

Segundo os resultados provisórios da Comissão Nacional de Eleições guineense, Umaro Sissoco Embaló venceu as presidenciais com 53,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira obteve 46,45%.

Embora Simões Pereira reclama a impugnação dos resultados provisórios anunciados na quarta-feira passada pela entidade, alegando ter provas que visam demonstrar que os resultados finais foram adulterados.

Por: Alison Cabral