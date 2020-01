DSP PROMETE RECORRER À JUSTIÇA PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELEITORAIS

O candidato derrotado na segunda volta das eleições presidências na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, diz que vai avançar para a justiça, com vista a impugnar os resultados provisórios anunciados esta quarta-feira pela Comissao Nacional de Eleições (CNE), dando como vencedor Umaro Sissoco Embalo.

“Como eu disse esta é a minha avaliação, vou agora reunir com os órgãos que me aconselham, vou-me reunir com o coletivos de advogados do partido, vou ouvir a consistência dos elementos que estão na nossa posse e em função disso, iremos tomar uma decisão”, afirmou Domingos Simões Pereira.

Segundo Simões Pereira, os elementos em causa, é que um dos apoiantes do seu adversário ter decido fazer a campanha eleitoral no dia da votação em frente à a assembleia de voto, com forte aparato militar de proteção e existência dos círculos eleitorais onde os somatórios dos votantes ultrapassam os números dos inscritos.

Em reação à divulgação dos resultados eleitorais, Pereira diz que outra situação que apareceu é ata síntese da confirmação do apuramento dos resultados numa região ter assinatura do presidente da comissão regional eleitoral, dos representantes dos candidatos e do representante de José Mário Vaz.

Perante este cenário, o candidato suportado pelo Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo-Verde (PAIGC) questiona a razão que levou a incluir o representante de José Mário Vaz na lista de pessoas que validam o documento.

Igualmente líder do PAIGC, partido no poder, Simões Pereira revela também que caso houver reavaliação sobre o processo eleitoral pelas entidades competentes, e ficar demonstrado que a sua suspeição não tem fundamento, não terá receio em felicitar o seu adversário.

Durante a sua intervenção, o candidato que foi anunciado como derrotado, promete continuar a sua luta para repor a verdade, utilizando as vias democráticas, contudo pediu calma e serenidade aos militantes do PAIGC.

Umaro Sissoco Embaló ganhou a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. O candidato do MADEM-G15, apoiado pela esmagadora maioria dos candiatos derrotados na primeira volta, obteve 53,55% dos votos, contra 46,45% para Domingos Simões Pereira, candidato do PAIGC.

Umaro Sissoco Embaló, antigo primeiro-ministro, venceu em 6 das 10 regiões: Gabu, Tombali, Quínara, Oio, Bafatá e Cacheu.

Domingos Simões Pereira, o mais votado na primeira volta, ganhou no círculo da diáspora (África e Europa) com 62,05% dos votos, bem como em Bolama Bijagós, Biombo e Bissau.

Por: Alison Cabral