DIA DA CIDADE DE LOULÉ: APRESENTAÇÃO DE PROJETOS E INAUGURAÇÃO DA RUA DR. KOUMBA YALÁ

Loulé celebra no próximo dia 1 de fevereiro, sábado, o 32º aniversário de elevação a Cidade. Para assinalar a data, a Câmara Municipal de Loulé apresenta um programa que incidirá na apresentação de projetos, inauguração de uma rua e iniciativas culturais.

Pelas 10h00, no Auditório do Solar da Música Nova, o executivo municipal promove uma sessão de apresentação de projetos estruturantes que se encontram em diversas fases de execução e visam o desenvolvimento económico e social da cidade. Esta sessão contará com um momento musical protagonizado por alunos do Conservatório de Música Francisco Rosado e uma exposição dos projetos em causa.

A inauguração da Rua Dr. Koumba Yalá acontece pelas 12h00. Esta artéria, localizada perto do Heliporto Municipal e das novas instalações do CREPC (Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve), visa homenagear o antigo Presidente da República da Guiné Bissau.

Recorde-se que este carismático líder guineense manteve uma forte ligação a Loulé, cidade onde viveu, praticou futebol em representação do Louletano Desportos Clube e aqui fez grandes amizades, ao ponto de se considerar “um louletano, de coração, para sempre”.

Para os responsáveis da Autarquia de Loulé, a integração do nome de Koumba Yalá na toponímia local constitui “uma forma de perpetuar a memória de um homem cuja notável carreira pública permitiu alcançar pela via democrática o mais alto cargo da nação guineense, o de Presidente da República, e que criou laços de amizade duradoura com a comunidade louletana”.

Quem desejar participar nesta cerimónia poderá deslocar-se até ao local num autocarro disponibilizado pela Câmara, que partirá por volta das 11h45, da Rua Nossa Senhora de Fátima, em frente ao Conservatório de Música.

No que toca às atividades culturais, no Dia da Cidade de Loulé, está prevista a inauguração da exposição “Todos nós crescemos originais e morremos cópia”, do artista plástico Miguel Cheta, no CECAL – Centro de Experimentação e Criação Artística de Loulé (18h00), e o espetáculo “Variações, no Cine-Tetro Louletano (21h30). Na Biblioteca Municipal de Loulé poderá ser visitada a exposição “Museu do papel em movimento”, da Coleção de André Garcia Pimenta.

