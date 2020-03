CUBA DISPONÍVEL PARA AJUDAR A GUINÉ-BISSAU NA PREVENÇÃO CONTRA COVID-19

O Governo Cubano vai disponibilizar sua brigada médica na Guiné-Bissau, composta por 43 médicos em apoiar o país no quadro da prevenção contra a pandemia do “Coronavírus”, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades guineense.

Numa nota distribuída à imprensa esta quinta-feira, 19 de março, pela instituição governativa diz que a disponibilidade de Cuba foi transmitida a ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades do executivo liderado por Nuno Gomes Nabiam, Suzi Barbosa, pelo embaixador cubano no país, Raúl da La Penã.

No documento assinado pela assessora de imprensa, refere que, no encontro, o diplomata cubano fez-se acompanhar da chefe da brigada médica no país, que colaborado com as equipas médicas nacionais na organização de estratégias de prevenção contra covid-19.

As autoridades encerraram esta quinta-feira as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus, com ressalva para evacuações médicas, abastecimento de medicamentos e para importações de bens alimentares de primeira necessidade.

Foram também encerrados todos os mercados a nível nacional, excetuando a venda de produtos alimentares, interditadas praias e piscinas, igrejas, mesquitas e outros locais de culto religioso às sextas-feiras, sábado e domingos.

As escolas públicas e privadas também foram encerradas, bem como bares, restaurantes e outros locais onde se pode comer e beber.

No continente africano, há 33 países afetados pela pandemia de Covid-19, que conta já quase 600 casos, entre os quais o Senegal e a Guiné-Conacri, que fazem fronteira com a Guiné-Bissau, que ainda não tem qualquer registo de casos.

Por: AC