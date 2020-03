COVID-19: ORANGE ANUNCIA DOAÇÃO PARA COMBATER CORONAVIRUS NA GUINÉ-BISSAU

A empresa de telecomunicações, Orange Bissau, põe à disposição do Estado da Guiné-Bissau os meios humanos, técnicos, logísticos e financeiros orçados no valor de 55 milhões de Francos CFA, para o combate à pandemia de coronavírus no país.

Desse valor da doação, 30 milhões de Francos CFA serão consagrados à aquisição de equipamentos Sanitários, Medicamentos e Kits de lavagem de mãos, fornecimento de acesso à internet, criação de linha verde, envio de mensagens de sensibilização sobre a prevenção e suporta a taxa de levantamento de dinheiro aos agentes de saúde.

Após assinatura do protocolo da disposição da verba com executivo liderado por Nuno Gomes Nabiam esta quinta-feira, 26 março, no Ministério da Saúde, o diretor geral da empresa, Brutus Sadou Diakité, assegura que a Orange, como instituição que opera há vários anos no país, não podia ficar indiferente nesta luta contra Covid-19.

“A Orange Bissau é uma empresa guineense. Nós que trabalhamos na empresa sentimo-nos guineenses, portanto, não podíamos, num momento como este, não participar ativamente junto da população”, vincou Sadou Diakité.

Com objetivo de assumir plenamente a sua responsabilidade social, a Orange adotou várias medidas para acompanhar, no quadro da luta contra o Covid-19, o Estado guineense, as populações, as organizações e as empresas, durante este período difícil, justificou Diakité.

O ato foi testemunhado pelos ministros da Saúde Pública e dos Transportes e Comunicações, Antônio Deuna e Jorge Mandinga, respetivamente.

Na sua curta declaração em nome do executivo, Jorge Mandinga agradeceu a empresa pelo sentido de responsabilidade demostrado e pela sua adesão e integração na comunidade guineense.

Na ocasião, Mandinga manifestou a abertura do executivo em trabalhar com a empresa na melhoria das condições da rede das telecomunicações na Guiné-Bissau.

De referir que a Guiné-Bissau registou dois casos positivos de Coronavírus, anunciados pelo autoproclamado Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, na sua página nas redes sociais.

Ambos são estrangeiros, um cidadão da República Democrática do Congo e funcionário da ONU, sendo o outro indiano.

Segundo informação disponível, ainda existe um paciente suspeito de Covid-19, doença causada pelo coronavírus, trata-se de um cidadão guineense, estudante no Senegal regressado ao país recentemente.

Por: Alison Cabral