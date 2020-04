Covid-19: GUINÉ-BISSAU SEM REGISTO DE NOVOS CASOS HÁ DOIS DIAS

Guiné-Bissau não regista novos casos de infeção por covid-19 há dois dias, anunciou hoje o Centro de Operações de Emergência de Saúde do país (COES).

O país mantém, assim, os 50 casos anteriormente identificados, dos quais há a registar três pacientes recuperados e sem óbitos.

Em termos de distribuição geográfica, 32 casos foram registados em Bissau, 13 em Canchungo, na região de Cacheu, e cinco na região de Biombo.

No âmbito do combate à pandemia, a Guiné-Bissau já prolongou o estado de emergência até 26 de abril e endureceu algumas das medidas para combate à prevenção da doença, à semelhança do que aconteceu em alguns países do mundo.

África regista um total de 1.055 mortos e um aumento de infeções de 19.895 casos para 21.096 registados em 52 países, segundo a última atualização do boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 518 mil doentes foram considerados curados.

Fonte: Covid-19 gb