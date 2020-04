COVID-19: GUINÉ-BISSAU SEM NOVOS CASOS POSITIVOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

A Guiné-Bissau não registou nenhum caso positivo de Covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo assim os 46 infetados e três recuperados, anunciou esta quinta-feira, 16 de abril, o Centro Operacional de Emergência de Saúde (COES).

Embora não se tenha registado nenhum caso no país hoje, a Guiné-Bissau é dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) mais atingido pelo novo coronavírus, somente superado por Cabo-Verde, atualmente com 56 casos positivos da doença, de acordo com os dados disponíveis.

Apesar da subida drástica do número de pessoas infetadas por Covid-19 no país, três dos indivíduos com doença estão curadas e o número pode aumentar nos próximos dias, segundo a indicação de Tumane Baldé, membro da comissão interministerial.

Aos jornalistas, Baldé diz que mais de cinco pessoas podem ser declaradas pelo COES como curadas, de acordo com os resultados da equipa médica que acompanha evolução do estado de saúde das pessoas infetadas.

A capital Bissau é mais atingida do país, com 35 casos, seguido de Canchungo, região de Cacheu, com 9 casos e região de Biombo com 2 casos, segundo as informações das entidades sanitárias da Guiné-Bissau.

A pandemia da covid-19 matou pelo menos 137.500 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00, que dá conta de mais de dois milhões de infetados.

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registadas 137.500 mortos e pelo menos 2.083.820 casos de infeção em 193 países.

Pelo menos 450.500 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Fonte: INFOCOVID-19