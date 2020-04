COVID-19: GUINÉ-BISSAU ELEVA PARA 40 O NÚMERO DE CASOS POSITIVOS

A Guiné-Bissau regista um novo caso de infeção pelo novo coronavirus, elevando-se a 40 o número total das pessoas com a doença, anunciou esta segunda-feira, 13 abril, o Centro Operacional de Emergência de Saúde(COES).

Trata-se de um cidadão nacional, com residência em Bissau, que foi confirmado positivo na sequência da 17 testes efetuados nas últimas 24 horas pelo Laboratório Nacional de Saúde Pública, onde ouve um caso confirmado e 16 negativos.

Em conferência de imprensa para atualizar a evolução epidemológica sobre a pandemia no país, Tumane Baldé, membro da comissão interministerial que segue a evolução dos casos, revela que o paciente diagnosticado com Covid-19 está clinicamente estável e sem grandes preocupações.

Embora o número das pessoas infetadas com a doença continue aumentar paulatinamente na Guiné-Bissau, três das pessoas que se encontravam infectadas pelo covid-19 estão curadas, segundo a informação divulgada pelo COES.

Nesta senda, Baldé mostrou-se satisfeito e esperançoso que até a próxima semana as primeiras pessoas infetadas com a doença podem receber convalescença.

Segundo a indicação do responsável, mais de cinco pessoas podem ser declaradas pelo COES como curadas, de acordo com os resultados da equipa médica que acompanha evolução do estado de saúde das pessoas infetadas.

De referir que o autoproclamado Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló explica que decidiu prolongar o estado de emergência no país até 26 de abril, porque a “situação piorou”.

Sissoco Embaló tinha declarado estado de emergência de 27 de março a 11 de abril.

No âmbito do combate ao novo coronavírus, as autoridades guineenses declararam o estado de emergência, bem como o encerramento das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas na Guiné-Bissau, medidas que foram acompanhadas de uma série de outras restrições à semelhança do que está a acontecer em vários países do mundo.

Uma das restrições só permite que as pessoas circulem entre 07:00 e as 11:00 locais.

Por: AC