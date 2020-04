COVID-19: BRUMA ENGAJADO NA LUTA CONTRA COVID-19 NA GUINÉ-BISSAU

Um grupo de cidadãos guineenses carenciados beneficiaram esta terça-feira, 28 de abril, gratuitamente, de produtos alimentícios para aliviar os efeitos das restrições impostas pelo impacto do novo coronavirus no país, doado pelo futebolista luso-guineense, Bruma.

O jovem futebolista natural da Guiné-Bissau disponibilizou cerca 50 mil euros para atender as necessidades de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia de covid-19 a nível do país, incluindo os centros de saúde.

Em declaração à Rádio Jovem, o responsável da comissão de distribuição dos gêneros alimentícios, Quintino Nhauri, mostrou-se satisfeito com a iniciativa do jovem atleta e desejou sorte ao Bruma na sua caminhada como futebolista de alta competição.

“É fundamental realçar esta iniciativa e não temos palavras para agradecer ao Bruma, o seu irmão, Mesca e a sua família em geral, por isso, temos somente que desejar sucesso ao nosso compatriota no seu percurso como futebolista”, declarou Quintino Nhauri.

Os primeiros beneficiados com ajuda foram as familiares do bairro de Empantcha em Bissau, de onde o futebolidta é natural. Seguiram-se depois os bairros de Lala-Quema, Luanda e Ministério de Saúde Pública. Além de famílias carenciadas, o sindicato dos jornalistas também recebeu o donativo.

Em gesto de agradecimento, o vice-presidente do sindicado dos jornalistas, Fatima Tchuma Camara, começou a agradecer o apoio e apelou a outros irmãos guineenses a abraçarem iniciativas similiar às de Bruma em ajudar a famílias mais carenciadas.

Na ocasião, a jornalista quadro sênior da Rádio Difusão Nacional (RDN) e correspondente da RDP-África lamenta a subida drástica da doença no país e apelou aos cidadãos a continuarem a respeitar as medidas de prevenção adotadas pelo governo guineense.

Segundo a informação disponível, nos próximos dias, a comissão vai iniciar a distribuição de donativo no interior do país.

Bruma começou cedo o percurso. Deixou Bissau aos 12 anos, partindo para Portugal atrás do seu sonho de ser futebolista profissional. Integrou a academia do Benfica e depois a do Sporting.

Em 2013, o extremo alcançou a equipa principal dos verdes e brancos. Passou depois por Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig, até chegar a PSV Eindhoven, que pagou cerca de 15 milhões de euros pela sua transferência.

Há, na Guiné-Bissau, um total de 73 casos confirmados de infeção por novo coronavirus, entre os quais 18 são considerados curados e um óbito confirmado, de acordo com informações que constam do boletim epidemiológico do Centro de Emergência de Operações em Saúde do país (COES).

Por: AC