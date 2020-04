Covid-19: BANCO ISLÂMICO DE DESENVOLVIMENTO APOIA GUINÉ-BISSAU COM 9 BILIÕES DE FCFA

O Banco Islâmico de Desenvolvimento vai apoiar a Guiné-Bissau no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus com 9 biliões de francos CFA (13,8 milhões de euros), anunciaram as autoridades guineenses.

Numa mensagem na rede social Facebook, Nuno Nabian, nomeado primeiro-ministro, anunciou que o ministro das Finanças do seu Governo, João Fadia, reuniu-se com o presidente do Banco Islâmico para o Desenvolvimento, “onde foi decidido um apoio urgente de um montante de 15 milhões de dólares” (cerca de 13,8 milhões de euros) para combater a covid-19.

Nuno Nabian salienta também que não têm sido poupados esforços para encontrar soluções médicas e sanitárias e mecanismos que permitam o país aceder a “meios financeiros para aumentar a sua capacidade de respostas na frente comum de combate”.

“Fazemos isto pela natureza da nossa missão, pelo nosso povo e sobretudo porque precisamos de apoiar total e incondicionalmente os nossos novos heróis que são os médicos e os paramédicos”, sublinha.

A Guiné-Bissau registou até hoje 46 infetados com covid-19, três dos quais já estão recuperados.

As infeções foram detetadas em três regiões do país, nomeadamente setor autónomo de Bissau, Cacheu e Biombo.

Fonte: Lusa