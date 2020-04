Covid-19: Autoridades guineenses encerram clínica em Bissau por suspeita de contaminação

As autoridades sanitárias da Guiné-Bissau mandaram encerrar hoje a clínica da Madrugada em Bissau por suspeita de contaminação do seu pessoal médico que atendeu uma paciente que acabou por falecer naquela unidade, disse à Lusa fonte oficial.

Um despacho de António Deuna, ministro da Saúde, a que a Lusa teve acesso, informa a clínica da Madrugada que aquele estabelecimento “fica temporariamente suspenso da sua atividade, até segunda ordem”.

A medida prende-se com o facto de naquele lugar ter falecido “uma senhora, por motivo desconhecido”, lê-se ainda no documento que indica que o lugar onde a mulher foi atendida será pulverizado.

Fonte da clínica Madrugada disse à Lusa que a partir de hoje os 13 funcionários que se encontravam no dia em que a paciente foi atendida, foram colocados em quarentena de 14 dias.

Só voltarão às suas casas se após esse período forem examinadas e testarem negativo, observou a fonte da clínica, uma das mais solicitadas na Guiné-Bissau.

Dados divulgados sábado pelas autoridades sanitárias guineenses, apontam que na Guiné-Bissau o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus é de 39.

No âmbito do combate ao novo coronavírus, as autoridades guineenses declararam o estado de emergência, que foi renovado sábado até 26 de abril, bem como o encerramento das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas na Guiné-Bissau, medidas que foram acompanhadas de uma série de outras restrições à semelhança do que está a acontecer em vários países do mundo.

Uma das restrições só permite que as pessoas circulem entre 07:00 e as 11:00 locais (menos uma hora que em Lisboa).

Lusa