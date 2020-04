COVID-19: AUMENTA PARA 46 OS INFETADOS NA GUINÉ-BISSAU

O número das pessoas infetadas pelo novo coronavirus na Guiné-Bissau subiu de 43 para 46 de ontem para hoje, conforme atualização do Centro Operacional de Emergência de Saúde (COES).

De acordo com COES, foram realizadas 48 análises pelo Laboratório Nacional da Saúde Pública, entre a capital Bissau e o setor de Canchungo, região de Cacheu, resultando em 45 testes negativos e três positivos, sendo dois da cidade de Canchungo e um de Bissau.

Em conferência de imprensa esta quarta-feira, 15 abril, para atualizar a evolução da doença no país, Tumane Baldé, membro da comissão interministerial, diz que todos os diagnosticados com covid-19 estão clinicamente estável e sem grandes preocupações.

Apesar do aumento paulatino de pessoas infetadas, a cada dia que passa na Guiné-Bissau, Baldé, médico de profissão, mostrou-se confiante que nos próximos dias um grupo de indivíduos com doença pode ser deserclarado como curado pelas entidades sanitárias.

Em relação ao grupo de 42 pessoas supostamente infetadas por covid-19, que continuam a recusar em fazer o teste, Baldé revela que nos próximos dias o COES vai entregar nomes destas pessoas às autoridades competentes no sentido de tomar medidas mais urgentes.

Questionado pela imprensa sobre um cidadão que fugiu de quarentena recentemente por suspeito da doença, o responsável diz que até então a pessoa em causa não foi encontrada.

Confrontado sobre o número real das pessoas suspeitas de coronavirus no país, o membro da comissão interministerial, Baldé, afirma que é uma situação muito complexa, embora admita que todos os guineenses neste momento são suspeitos.

A capital Bissau é mais atingida, com 34 casos, seguido de Canchungo com 9 casos e região de Biombo com 2 casos, segundo as informações das entidades sanitárias da Guiné-Bissau.

De referir que o país registou os primeiros casos de doença covid-19 a 25 de março, num anúncio do autoproclamado Presidente Umaro Sissoco Embaló, através da sua página oficial no Twitter.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de duas milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Por: AC