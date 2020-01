CORONAVÍRUS: GUINÉ-BISSAU VAI INTENSIFICAR MEDIDAS DE PREVENÇAO E CONTROLO NO AEROPORTO EM BISSAU

A Direçao Geral de Epidemiologia e Segurança Sanitaria da Guiné-Bissau vai intensificar as medidas preventivas relativamente a prevenção, proteção e controlo da gripe causada pelo coronavírus, instalando uma equipa dos profissionais de saúde no Aeroporto Internacional “Osvaldo Vieira” em Bissau.

Em entrevista à Rádio Jovem e a RDP-África esta terça-feira, 28 de janeiro, o diretor geral de Epidemiologia e Segurança Sanitária, Salomão Mário Crima, disse que esta medida vai permitir o país agilizar ações quando houver casos suspeitos sobre o coronavírus.

“Estamos a trabalhar nisso e se tudo der certo ainda hoje ou amanhã pensamos instalar estes técnicos no aeroporto no sentido começarem este trabalho quando houver a suspeita de algum passageiro infectado com o novo coronavírus”, explicou Salomão Mário Crima.

Embora reconheça que ainda falta muita coisa a ser feito quando houver um suspeito na Guiné-Bissau, o responsável entende que é fundamental que as autoridades competentes comecem a monitorar a entrada das pessoas no país.

Nesta senda, Mário Crima exorta os cidadãos a manter boas práticas de prevenção, como a lavagem das mãos com água e sabão, evitar contato com secreções para se proteger da infeção por “coronavírus”, uma doença detectada na China.

Numa nota que a nossa estação emissora teve acesso esta segunda-feira, o Ministério de Saúde Pública fez lembrar os cidadãos que em caso de qualquer suspeita, devem contactar a estrutura sanitária mais próxima da sua zona.

Segundo a mesma nota, a instituição alerta a população em geral que o “coronavírus” é uma doença que pode ser grave, podendo levar a morte. Os sintomas da doença provocada por “coronavírus” consistem em febre e sintomas respiratórios, como por exemplo: tosse e dificuldades em respirar.

A equipa chinesa que trabalha no desenvolvimento de uma vacina para combater o coronavírus de Wuhan disse hoje que espera poder começar os testes em menos de 40 dias, informou a agência estatal Xinhua.

Pelo menos 106 pessoas morreram e mais de 4.000 foram infetadas pelo novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China.

Além do território continental da China, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Alemanha, Austrália e Canadá.

Por: Alison Cabral