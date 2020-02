COMUNIDADE INTERNACIONAL PREOCUPADA COM A SITUAÇÃO VIGENTE NA GUINÉ-BISSAU

O embaixador da Angola na Guiné-Bissau, Daniel Rosa, afirmou que a comunidade internacional está preocupada com a situação vigente no país, que culminou esta quinta-feira com a cerimónia simbólica da tomada de posse de Umaro Sissoco Embaló, como Presidente da República.

“É muito preocupante situação vigente da Guiné-Bissau, porque como sabem, o que nós queremos evitar que haja situações que possam conhecer outros contornos”, reconheceu Daniel Rosa.

Em breves declarações à imprensa esta quinta-feira, 27 de fevereiro, no final do encontro entre os parceiros internacionais e o primeiro-ministro guineense, Rosa diz que a Guiné-Bissau está numa situação bastante difícil, mas é fundamental um diálogo político para ultrapassar rapidamente este impasse político entre as partes envolvidas.

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes realizou esta quinta-feira uma série de encontros com os membros da comunidade internacional, o chamado P5 e os embaixadores acreditados em Bissau.

Neste encontro com os parceiros internacionais não estiveram presente os embaixadores do Senegal e da Gambia, segundo a indicação de Gomes.

De referir que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) confirmou na terça-feira os resultados das eleições presidenciais e a vitória de Umaro Sissoco Embaló, tendo rejeitado as reclamações apresentadas pelo representante da candidatura de Domingos Simões Pereira.

O Supremo Tribunal de Justiça ordenou à CNE que fizesse um novo apuramento nacional dos resultados após um recurso interposto pelo candidato apontado como derrotado, Domingos Simões Pereira, alegando fraude e irregularidades no processo.

A CEDEAO ameaçou impor sanções a quem perturbasse o processo eleitoral e apelou ao diálogo entre a CNE e o STJ para resolver o contencioso eleitoral.

Segundo o apuramento nacional da segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro, Sissoco Embaló venceu o escrutínio com 53,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira obteve 46,45%.

A candidatura de Domingos Simões Pereira apresentou esta quarta-feira um novo recurso de contencioso eleitoral no STJ, que na Guiné-Bissau tem também função de tribunal eleitoral.

Por: Alison Cabral