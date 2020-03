CEDEAO PREOCUPADO COM A CRISE PÓS-ELEITORAL NA GUINÉ-BISSAU

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), observa com grande preocupação, a persistência da crise pós-eleitoral e os últimos desenvolvimentos na Guiné-Bissau.

Numa nota distribuída à imprensa este sábado, 29 de fevereiro, a CEDEAO reitera a urgente necessidade de deixar os órgãos e as instituições estatais, à desempenharem seu papel integral no respeito à legalidade constitucional, a fim de encontrar uma solução satisfatória para as disputas eleitorais e garantir a paz e a estabilidade da Guiné-Bissau.

No comunicado, a organização sub-regional convida o Supremo Tribunal de Justiça e a Comissão Nacional de Eleições(CNE) à cooperarem de forma construtiva e deligente para acabar com as disputas eleitorais no país.

A organização que tem mediado a crise política desde 2012 no país, anuncia ainda que, a fim de auxiliar na resolução dessa disputa eleitoral que abala o país, uma missão especializada da CEDEAO visitará Bissau muito brevemente para se encontrar com o STJ e a CNE.

Nesta senda, a Comissão congratula-se com o profissionalismo demonstrado pelas forças da ECOMIB, encorajando as Forças de Defesa e Segurança da Guiné-Bissau à continuarem a observar uma atitude de neutralidade nesta crise política.

No documento, a CEDEAO reitera seu apelo à todos os atores para que se abstenham de quaisquer iniciativas e ações que terão por efeito piorar a situação política e comprometer a paz e a ordem de direito constitucional do país.

Por fim, a organização sub-regional reafirma o seu compromisso de continuar acompanhando as autoridades e o povo da Guiné-Bissau nos seus esforços visando consolidar a democracia, promover a paz e a estabilidade essencial para o desenvolvimento socioeconômico da Guiné-Bissau.

A Guiné-Bissau vive um impasse político desde a segunda volta das eleições presidenciais, em dezembro, agravado nos últimos dias com a coexistência de dois chefes de Estado e dois primeiros-ministros.

O Presidente guineense empossado na quinta-feira, Umaro Sissoco Embalo, que não é reconhecido pela maioria parlamentar, substituiu, na sexta-feira, o primeiro-ministro Aristides Gomes, pelo ex-primeiro-vice-presidente do parlamento guineense, Nuno Gomes Nabian, que tomou hoje posse numa cerimónia em Bissau na presença das chefias militares do país.

Sissoco Embaló, dado como vencedor da segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau pela CNE, tomou posse simbolicamente, numa altura em que o STJ ainda analisa um recurso de contencioso eleitoral interposto pela candidatura de Domingos Simões Pereira, que alega a existência de graves irregularidades no processo.

Por: AC