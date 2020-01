BARRACAS DE CARNAVAL 2020 SERÃO IDENTIFICADAS COM OS NOMES QUE CONSTITUEM AS ETNIAS DA GUINÉ-BISSAU

As barracas de carnaval 2020, nomeadamente no espaço verde do bairro ajuda em Bissau, serão identificadas de forma aleatória com os nomes que constituem as diferentes etnias da Guiné-Bissau, não descurando da sua perfectiva económica, anunciou o presidente da Comissao Nacional Organizadora do Evento (P.C.N.O.C), Jorge Handem.

Segundo Jorge Handem, as barracas constituem hoje o melhor espaço para difundir, resgatar e divulgar os valores culturais e co tradicionais na maior festa cultural do país.

“Não há o melhor espaço para difundirmos, para resgatarmos e divulgarmos os nossos valores culturais e nossos valores co tradicionais, por isso, que vamos convidar os elementos das barracas a introduzirem elementos culturais nas suas cabanas”, explicou Handem.

Handem falava esta terça-feira, 14 de janeiro, aos jornalistas após a sessão oficial de lançamento do Carnaval 2020, no palácio do executivo, no qual revelou que as barracas que foram sorteadas com determinado nome étnico terão a responsabilidade de o representar com a decoração, gastronomia e traje daquele etnia que foi sorteada.

O evento que vai decorrer entre 21 a 24 de fevereiro, sob lema: “Carnaval do Reforço da Identidade Nacional e Transformação Social”, com objetivo de promover a unidade entre os guineenses.

Nesta senda, o responsável da comissão, revela ainda que a comissão que preside pretende demonstrar uma imagem positiva de um país, a partir dos valores culturais e demonstrar que os guineenses podem conviver dentro das suas diversidades, diferenças e fazer as suas diferenças numa oportunidade.

A maior festa cultural da Guiné-Bissau foi orçada acima de 150 milhões de franco CFA, onde o capítulo das premiações representa um terço do valor do orçamento do carnaval, segundo a indicação de Jorge Handem.

Segundo informações disponíveis, a exposição oficial do carnaval terá lugar no dia 13 de fevereiro, desfiles regionais no dia 15 de fevereiro, desfile do sector autónomo no dia 22 e nacional 25. No que toda a desfile infantil, terá lugar no dia 21 de fevereiro.

Na cerimónia oficial do lançamento de Carnaval-2020, estiveram presentes o secretário de Estado da Cultura, António Spencer Embaló, o Embaixador do Brasil na Guiné-Bissau, Fábio Guimarães Franco, e o Representante Residente da UEMOA na Guiné-Bissau, Bertin Félix Comlanvi.

Por: Alison Cabral