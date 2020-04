Autoridades guineenses só autorizam circulação de pessoas entre as 07h:00 as 11h:00

As autoridades guineenses determinaram que as pessoas só podem circular entre as 07.00 e as 11.00 horas para compra e venda de bens essenciais, segundo o decreto-lei que regulamenta o estado de emergência devido ao Covid-19.

O estado de emergência foi declarado a 27 de março e prolonga-se até 11 de abril, com possível renovação, depois de, a 25 de março terem sido confirmados dois casos de contaminação por Covid-19, que já aumentaram para nove.

No decreto-lei que regulamenta o estado de emergência, aprovado na quarta-feira pelo Governo de Nuno Nabian, determina-se também o isolamento obrigatório para pessoas infetadas com o novo Coronavírus ou com suspeitas.

As autoridades decidiram igualmente dispensar todos os funcionários públicos não essenciais, com a possibilidade de virem a ser chamados para desempenhar funções no âmbito da prevenção e combate à pandemia.

Aquelas restrições não abrangem os funcionários da defesa, segurança, saúde, comunicação social, serviços marítimos e aeroportuários, combustíveis e lubrificantes, bancos, agentes diplomáticos e humanitários.

As pessoas não abrangidas pelas restrições devem estar autorizadas, através de credencial, a circular pelo Ministério do Interior.

O decreto-lei determina o encerramento de locais de culto e a proibição de cerimónias tradicionais e interdita aglomerações com mais de cinco pessoas, devendo sempre ser observada a distância de segurança de dois metros.

Todos os transportes urbanos, interurbanos e mistos estão também proibidos de circular e as viaturas particulares podem circular, mas apenas com metade da sua capacidade.

A venda ambulante fica também proibida e os restaurantes, pastelarias e serviços similares só podem funcionar entre as 07.00 e 11.00 horas com serviço de ‘take-away’, sendo que os clientes que entram nas instalações têm obrigatoriamente de lavar as mãos e usar máscaras.

