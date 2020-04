“AS AUTORIDADES DEVEM REPENSAR O CONCEITO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA E ADEQUÁ-LA Á REALIDADE DO PAÍS – MIGUEL DE BARROS

O sociólogo e ativista guineense, Miguel de Barros, alertou as autoridades que é necessário adequar a operacionalidade a uma estratégia com objetivos, metas e resultados na prevenção, gestão e combate ao Covid-19.

Numa nota publicada no último sábado, 04 de abril, na sua página oficial no Twitter, Miguel de Barros disse que essa estratégia deve ter uma base sanitária, social e econômica para puder se adequar ao confinamento sob pena de falhanço.

A chamada de atenção do sociólogo às autoridades guineenses acontece numa altura em que o número de casos confirmados de coronavirus na Guiné-Bissau chega a 33, com base nos resultados de exames obtidos pelo Laboratório Nacional da Saúde Pública do país.

Barros mostra-se preocupado com escala ascendente dos casos positivos de covid-19, embora não se tenha verificado óbito até então e nenhum dos casos confirmados foi hospitalizado.

Em relação a campanha lançada de angariação de alimentos para ajudar carenciados, Barros considera a iniciativa como um simples ato de solidariedade, mas também um mecanismo de proteção a exposição aos riscos de contaminação e propagação do vírus.

De referir que a campanha lançada por 20 cidadãos de boa vontade tem sido abraçada todos por mais voluntários e visa ajudar a população mais carenciada a não passar fome durante os dias em que é obrigada a ficar em casa.

No âmbito do combate ao novo coronavírus, as autoridades guineenses declararam o estado de emergência, bem como o encerramento das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas na Guiné-Bissau, medidas que foram acompanhadas de uma série de outras restrições à semelhança do que está a acontecer em vários países do mundo.

Uma das restrições só permite que as pessoas circulem entre 07:00 e as 11:00 locais.

Por: AC