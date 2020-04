ALFA SEMEDO DESCONHECE SE VOLTA À LUZ

São mais as dúvidas do que as certezas no horizonte de Alfa Semedo. Regressou a Portugal há um mês e três dias e vai mantendo a forma para estar preparado quando o futebol regressar, desconhecendo quando tal acontecerá. E quando acabar a temporada – assim espera – no Championship, segundo escalão de Inglaterra, com a camisola do Notthingham Forest, também não sabe o que lhe reserva o futuro. Está emprestado ao clube inglês até ao final da temporada, sem opção de compra, e tem contrato com o Benfica até 2023. Ainda espera pela decisão dos clubes.

«Por enquanto, não temos nada definido, se volto se saio. Tenho contrato. Veremos o que vai acontecer e o que vamos decidir. Estou à espera para resolver as coisas», contou a A BOLA TV o médio luso-guineense de 22 anos, que tem acompanhado o percurso dos encarnados: «Vejo os jogos do Benfica, estou sempre atento. »

Alfa Semedo acredita que os encarnados têm «grande chance de dar a voltar» no campeonato, ou seja, recuperar um ponto de desvantagem em relação ao FC Porto, afinal «há muitos jogos [10]» pela frente e na época passada «conseguiram conquistar o campeonato recuperando desvantagem de sete pontos». Em resumo, considera que «está tudo em aberto».

É pertinho do centro de formação e treino do Benfica, num parque de estacionamento no Seixal e em casa, que Alfa Semedo tem mantido a forma. As férias acabam a 4 de maio, estão previstos novos planos de treinos e sessões por videoconferência, só falta saber quando voltam a pisar o relvado. A situação em Inglaterra, assinala, é mais complicada do que em Portugal: «No início as pessoas continuavam a fazer a vida normal. Foi um dos motivos que me levaram a vir para cá, porque aqui as pessoas estavam a levar a situação muito a sério, a ficar em casa e respeitar o estado de emergência. »

